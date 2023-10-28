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Макс Ферстаппен — о первых тренировках в Мексике: есть вещи, которые можно улучшить

Макс Ферстаппен — о первых тренировках в Мексике: есть вещи, которые можно улучшить
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что есть несколько вещей, которые помогут улучшить скорость его болида на трассе Гран-при Мексики, несмотря на то что нидерландец показал лучший результат в первой и второй свободных тренировках.

«Есть несколько вещей, которые можно улучшить. Но это позитивное начало уикенда, оно даже лучше, чем мы ожидали, так что в целом всё неплохо.

Трасса очень скользкая, как всегда здесь, а с шинами сложно справиться в долгосрочной перспективе, поэтому нам ещё есть над чем поработать. Во время квалификации на дистанции одного круга результаты будут очень близкими, но гоночный темп – это совсем другая история», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Гран-при Мексики проходит с 27 по 29 октября.

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