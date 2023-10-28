Хэмилтон — о тренировках в Мексике: машина отличается от прошлой недели как день и ночь

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после первой и второй свободных тренировок Гран-при Мексики посетовал, что его болид не так уверенно выглядит на фоне конкурентов, как на трассе в Остине (США).

«Это было не так уж и здорово, с машиной были некоторые проблемы. Машина совершенно отличается по сравнению с прошлой неделей, как день и ночь, и я просто не знаю, что сказать. Никогда не знаешь, чего ожидать от болида. Иногда он великолепен, а иногда нет.

Трудно извлечь максимум из круга, но я думаю, что здесь определённо есть производительность, так что нужно пытаться. В этот уикенд всё довольно сложно, возможно, с аэродинамикой или чем-то ещё, поэтому мы собираемся работать всю ночь, так как это был не очень хороший день.

По сравнению с Остином мы немного отстали от соперников, но, надеюсь, мы сможем что-то сделать и машиной будет приятнее управлять.

Я не знаю, чего ожидать от квалификации. Возможно, мы внесём изменения и вернём тот темп, что был в Остине. Тогда наша производительность, возможно, была бы ближе к тройке лучших, но мы должны понять, как нам получить этот темп», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.