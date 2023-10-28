Леклер: будет огромным сюрпризом, если мы завоюем здесь поул-позишен

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказал сомнение, что на Гран-при Мексики ему удастся повторить свой успех Остина и вновь показать быстрейшее время в квалификации.

«Будет огромным сюрпризом, если мы завоюем здесь поул-позишен. Но никогда не говори «никогда». Это сложная трасса, тут сложно сложить круг, но я чувствую, что в этот уикенд мы слишком далеко. У нас ещё много работы. «Макларены» выглядят невероятно сильными. Очевидно, что «Ред Булл» и Макс очень сильны, а ещё есть «Мерседес», но его оценить пока сложнее. Мы концентрируемся на себе, знаем области, над которыми нужно поработать. Надеюсь, это поможет нам сделать шаг вперёд», — приводит слова Леклера RacingNews365.