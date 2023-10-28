Марко назвал главную проблему, с которой столкнулся «Ред Булл» в Мексике

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики Формулы-1. Марко рассказал, что поначалу у австрийской команды возникли серьёзные проблемы с износом передних шин, однако это удалось исправить.

«Передние шины абсолютно «уходили». Теперь мы взяли это под контроль, так что и короткие, и длинные серии кругов смотрятся хорошо. Перес в трёх десятых позади — и это очень хороший знак по итогам пятницы. Домашняя гонка придаёт ему немного дополнительной мотивации.

Норрис? Не думаю, что он сможет поддерживать такой темп на протяжении гоночной дистанции. Он всё ещё быстрее Оскара Пиастри, однако у них больше проблем от износа передних шин», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.