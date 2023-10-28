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Вольф — о дисквалификации Хэмилтона: я бы сделал то же самое ещё раз, мы просто ошиблись

Вольф — о дисквалификации Хэмилтона: я бы сделал то же самое ещё раз, мы просто ошиблись
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда ещё раз повторила бы ошибку, приведшую к дисквалификации Льюиса Хэмилтона, если бы снова удалось показать такой темп.

«Я бы сделал то же самое ещё раз, а также снова получил бы дисквалификацию, потому что мы просто ошиблись. Я предпочту дисквалификацию при борьбе за победу, чем финишировать третьим и проиграть на финише 25 секунд. Каждый день недели я бы был согласен на такую дисквалификацию», — приводит слова Вольфа Сrash.net.

Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал в гонке Гран-при США на втором месте, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, но после гонки был дисквалифицирован в связи с недостаточно толстой доской скольжения, расположенной под болидом.

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