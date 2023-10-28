Норрис: я проехал хороший круг, но бросить вызов «Ред Булл» в Мексике будет непросто

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что в первых свободных тренировках Гран-при Мексики он смог выступить лучше, чем ожидалось.

«Многие гонщики были в пределах трёх десятых, но я думаю, что это была хорошая пятница и хорошее начало уикенда. В любом случае всё может очень быстро измениться. Я проехал очень хороший круг, возможно, он был слишком хорош для такого начала уикенда, но мы продолжим стараться и совершенствоваться.

Обычно мы всегда начинаем уикенд довольно хорошо, и у нас всегда есть хорошее представление о том, как настроить машину вначале, и обычно это недалеко от финальных настроек.

В моём пилотировании всегда есть какие-то мелочи, которые можно улучшить, но бросить вызов «Ред Булл» в борьбе за поул и победу, я думаю, здесь будет непросто», — приводит слова Норриса Racingnews365.