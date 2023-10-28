Расселл удивлён «неожиданными» гонщиками в топ-10 в тренировках Гран-при Мексики

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил удивление тем, что по итогам второй свободной тренировки Гран-при Мексики впереди болидов немецкой команды оказались сразу несколько «неожиданных» соперников.

«Это была непростая сессия, шёл дождь то тут, то там, а пелотон был очень плотным. У нас есть потенциал, я думаю, что нам предстоит проделать большую работу за ночь, поскольку ситуация очень напряжённая, особенно с некоторыми неожиданными машинами — в топ-10 мы увидели несколько машин, которых мы там не рассчитывали видеть.

Никто не ожидал, что Алекс Албон будет супербыстрым в первой тренировке, Риккардо и Боттас будут в числе лучших во второй тренировке, поэтому, конечно, мы хотим бороться за свои позиции, а Макс всегда на полсекунды впереди.

Мы чувствуем, что нам есть что улучшить, и есть возможность сделать это. Здесь, в Мексике, есть разные проблемы: всё дело в том, чтобы правильно выбрать шины, а затем в конечном итоге вы управляете двигателем, тормозами и это также влияет на шины. Есть много вещей, которые вам придётся учитывать, и это будет очень сложная гонка, поэтому квалификация будет иметь ключевое значение.

Тот, кто всё сделает правильно, сможет бороться за два первых ряда — и мы должны убедиться, что это мы.

Льюис и я использовали разные настройки, и мы, вероятно, оба не попали в нужное окно, так что это дало нам понять, что, вероятно, подходящий вариант находится где-то посередине между ними.

Всегда неприятно иметь неподготовленную машину и не показать хороший результат, но в эти трудные моменты ты учишься большему, чем когда машина выглядит отлично», — приводит слова Расселла Racingnews365.