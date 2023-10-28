Марко — об отношениях с Хорнером: есть небольшие недопонимания, но в целом всё в порядке

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что у него есть разногласия с руководителем команды Кристианом Хорнером.

«Я думаю, дело в том, что мы слишком много выигрываем, а настоящих новостей нет, поэтому приходится придумывать разные вещи.

В целом организация команды и атмосфера хорошие. Очевидно, есть небольшие недопонимания, отличающиеся мнения по каким-то вопросам. Но в целом всё в порядке.

Мы с Хорнером знаем друг друга уже 27 лет и вместе построили эту команду. Когда речь заходит о распределении ролей, он занимается оперативной частью, а я больше сосредоточен на стратегии. До сих пор это всегда работало хорошо. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы всё работало и в будущем», – приводит слова Марко Sky Germany.