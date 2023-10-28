Серхио Перес: нам ещё многое предстоит понять, чтобы подготовиться к воскресенью

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался об участии в первой и второй свободных тренировках в рамках Гран-при Мексики.

«Я бы сказал, что наш день получился непростым, мы не смогли добиться хорошего времени на круге на комплекте «софт». У меня был жёлтый флаг на первом круге, поэтому я показал своё лучшее время на втором круге, а затем у меня получился неровный круг, где я чуть не вылетел в последнем повороте.

Нам ещё многое предстоит понять, особенно в части настроек, чтобы хорошо подготовиться к воскресенью. В целом мы находимся в хорошей позиции, и я думаю, что у нас хорошие перспективы в настройке болида. Всё выглядит хорошо, но, как мы знаем, квалификация будет очень напряжённой», — приводит слова Переса Racingnews365.