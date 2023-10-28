В перестрелке с полицией рядом с трассой Гран-при Мексики погиб человек

35-летний мужчина, пытавшийся скрыться от преследования полиции после угона автомобиля, был убит в результате перестрелки с полицией недалеко от трассы «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико, где с 27 по 29 октября проходит Гран-при Мексики. Об этом сообщает SoyMotor со ссылкой на Секретариат гражданской безопасности Мехико.

По информации источника, полицейские пытались задержать угонщика, но он открыл огонь. В результате завязавшейся перестрелки преступник был убит. Также сообщается, что во время перестрелки были ранены три полицейских и водитель случайного такси. Всем пострадавшим немедленно была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира в текущем сезоне Формулы-1.