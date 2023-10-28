Албон — о квалификации ГП Мексики: мы должны хотя бы побороться за выход в третий сегмент

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о пятничных свободных тренировках Гран-при Мексики и выразил надежду, что команда сможет побороться за выход в третий сегмент квалификации.

«Не думаю, что во второй практике мы были медленными. Но да, первую практику мы прошли быстрее. Мы выступили лучше, чем ожидалось. Думаю, нам просто сразу удалось попасть в нужное окно настроек, и машина хорошо показывала себя с первого круга, в то время как другим командам потребовалось чуть больше времени, чтобы набрать скорость.

Во второй практике мы были достаточно быстры на тестовых шинах, а вот круг на комплекте «софт» получился не очень хорошим. Эта трасса не подходит тем, у кого мало прижимной силы, потому что сразу появляется ощущение, что ты сильно скользишь.

Тем не менее, по сравнению с прошлым сезоном, мы сделали большой шаг вперёд. Так что посмотрим, что будет в субботу. Не думаю, что в квалификации мы окажемся в топ-5 или топ-10, но мы должны хотя бы побороться за попадание в третий сегмент», – приводит слова Албона F1i.