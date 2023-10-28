Хорнер: мы прошли настоящую колоноскопию от ФИА из-за лимита затрат

Руководитель «Ред Булл» Кристина Хорнер поделился мнением о правиле лимита затрат в Формуле-1, введённом в перед сезоном-2022, отметив, что полноценный эффект от ограничений будет ощущаться в следующем году.

«Конечно, мы ещё не ощутили полного эффекта, потому что мы бы смогли сделать меньше, чем получилось в этом году. К счастью, в начале года у нас оказалась сильная машина, и мы смогли использовать наибольшее количество времени на разработку, начиная со старта сезона и вплоть до разработки болида следующего года, так что это было важно.

Правило ограничения затрат развивается. Это очень сложный набор правил, которые развиваются, и степень проверки в этом году со стороны ФИА была невероятной. Это была полная колоноскопия в течение этого лета», — приводит слова Хорнера RaceFans.