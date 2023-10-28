Руководитель «Альфа Таури»: Хаджар скоро появится в Формуле-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост, который покинет команду по окончании сезона-2023, рассказал о возможных перспективах 19-летнего француза Исака Хаджара, для которого свободная практика на Гран-при Мексики стала дебютом за рулём болида Формулы-1.

«Должен сказать, он проделал хорошую работу. Мы все были впечатлены им. Он выезжал на трёх разных комплектах резины: «прототипе», «медиуме» и «софте». Со всеми этими составами, стоит отметить, он действительно хорошо справился. В том числе его техническая обратная связь была достаточно хороша, если сравнивать её с данными, корреляция очень высокая. Мы очень впечатлены, и я думаю, что он скоро появится в Формуле-1», — приводит слова Тоста RaceFans.

Отметим, что Хаджар стал уже пятым пилотом в сезоне-2023, управлявшим болидом «Альфа Таури».