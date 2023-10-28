Брандл: готов поспорить, что в «Ред Булл» хотели бы видеть Албона у себя

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл высказал мнение о том, что в «Ред Булл» были бы рады, если таиландский пилот Александер Албон, сейчас выступающий за «Уильямс», по-прежнему оставался бы пилотом их программы развития.

«Могу поспорить, «Ред Булл» хотели бы, чтобы у них по-прежнему был доступ к Алексу Албону. Он обосновался там [в «Уильямс»] и чувствует себя комфортно. Это кнут и пряник — некоторым гонщикам действительно необходима рука на плече и уверенность, в том, что их и ценят в команде и прислушиваются к ним. Держу пари, что «Ред Булл» хотели бы, чтобы у них по-прежнему был доступ к нему», — приводит слова Брандла Crash.net.

Отметим, что в сезоне-2023 Албон набрал 25 очков и занимает 13-е место в личном зачёте.