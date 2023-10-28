Стало известно, как сильно были изношены доски скольжения на болидах Хэмилтона и Леклера

После гонки на прошедшем Гран-при США в Остине гонщики «Феррари» Шарль Леклер и «Мерседеса» Льюис Хэмилтон были дисквалифицированы в связи с тем, что доски скольжения на их болидах были тоньше положенного значения.

Согласно информации Auto Motor und Sport, на «Феррари» Шарля Леклера, который завершил гонку на третьем месте, доска скольжения была тоньше на 1,3 мм, тогда как от стандартного значения можно отклоняться максимум на 1 мм. На «Мерседесе» Хэмилтона была выявлена более значительная разница, превышающая стандарт на 3 мм. Отметим, что, согласно техническому регламенту Формулы-1, толщина доски скольжения должна составлять 10 мм.

Как сообщали в командах, перед началом режима «закрытого парка», когда запрещено вносить изменения в болид, параметры доски укладывались в необходимые значения. Сообщалось, что этот элемент болида стал тоньше в связи с трением об асфальт и бордюры на трассе в Остине.