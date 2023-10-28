Представлена чёрно-бирюзовая Ferrari 812 GTS, способная ехать быстрее 340 км/ч

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — Stallone Tempesta Nera Verde. Это Ferrari 812 GTS в чёрно-бирюзовых цветах с 6,5-литровым двигателем V12 увеличенной до 818 лошадиных мощности, который позволяет автомобилю развивать скорость в 345 км/ч.

Ferrari 812 GTS от Mansory Фото: Mansory

Таким образом, 812 GTS от Mansory может оказаться быстрее Ferrari 812 Competizione — заводской спортивной версии, максимальная скорость которой заявлена на уровне 340 км/ч.

Ferrari 812 GTS от Mansory Фото: Mansory

У этой 812 GTS от Mansory также улучшена аэродинамика, включающая в себя передний сплиттер и задний диффузор, а также заднее антикрыло, выполненные из карбона. Автомобиль получил комплект новых колёс. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, на десятую долю быстрее оригинальной Ferrari 812 GTS.

Ferrari 812 GTS от Mansory Фото: Mansory

Отметим, что несколько дней назад Ferrari сама показала уникальную модель на базе спайдера F8 для частного клиента.