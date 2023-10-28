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Ферстаппен лучший в третьей свободной практике Гран-при Мексики, Албон и Перес — в тройке

На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась первая свободная тренировка Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Уильямса» Александер Албон, третьим стал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес. Таким образом, топ-3 оказалась такой же, как и в первой свободной практике.

Формула-1. Гран-при Мексики. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,887.

2. Александер Албон («Уильямс») +0,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,139.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,361.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,505.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,550.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,563.

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,593.

9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,612.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +0,831.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,030.

13. Шарль Леклер («Феррари») +1,083.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,207.

15. Карлос Сайнс («Феррари») +1,406.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,433.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,584.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,622.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,686.

20. Эстебан Окон («Альпин») +1,952.

Квалификация Гран-при Мексики начнётся в 00:00 мск в ночь на 29 октября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию.