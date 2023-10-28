Норрис: Росберг завершил карьеру после первого чемпионства, я завершу после первой победы

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис пошутил по поводу того, что он превзошёл отметку в 100 проведённых гонок в Формуле-1 на минувшем Гран-при США, но так и не познал вкус победы. Он заявил, что пойдёт по примеру Нико Росберга, который завершил карьеру после победы в чемпионате мира сезона-2016.

«Росберг выиграл чемпионат и завершил карьеру, а я выиграю гонку и завершу карьеру. Просто выиграю и уйду, на этом всё, так оно и будет», — пошутил Норрис в эфире Sky Sports.

Отметим, что Норрис является пилотом, набравшим наибольшее количество очков среди пилотов, которые не побеждали в Гран-при. В свою очередь, на счету Нико Росберга 23 победы в гонках Формулы-1. Первую победу он одержал на седьмой сезон в «Королевских гонках», когда проводил 110-й этап в своей карьере, на Гран-при Китая в 2012 году.