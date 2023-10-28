Масса высказался о возможности разделить титул чемпиона 2008 года с Хэмилтоном

Экс-пилот Формулы-1, бразилец Фелипе Масса поделился мнением о предложении разделить с Льюисом Хэмилтоном чемпионский титул 2008 года.

Напомним, Масса ранее подал в суд в связи с тем, что считает себя истинным чемпионом, так как, по его мнению, результаты Гран-при Сингапура, на котором произошла умышленная авария Нельсона Пике-младшего, должны быть аннулированы, что привело бы к его победе в чемпионате.

«Думаю, что самое главное для нас — вершить правосудие в правильном направлении. Правильная работа для моих адвокатов — это отменить результаты гонки в Сингапуре. Понимаю, что прошло 15 лет после инцидента, но справедливость должна быть восстановлена в правильном ключе, и именно за это мы будем бороться.

Если справедливость восторжествует, а мы считаем, что разделить титул с Хэмилтоном — действительно правильный поступок, так как это происходило в других видах спорта, то нам нужно это проанализировать. Мы стремимся к справедливости и к трофею — это главное.

Я никогда не говорил с Хэмилтоном об этом, и я вижу, что люди действительно боятся говорить об этом, но у меня есть большая поддержка от своих людей, людей из своей страны, а также из других стран», — сказал Масса в интервью Autosport.