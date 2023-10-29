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Сайнс признался, что не понимает перепадов в темпе «Феррари» от круга к кругу

Сайнс признался, что не понимает перепадов в темпе «Феррари» от круга к кругу
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.

«Странная сессия! Обычно мне удавалось сразу почувствовать уверенность, но в этот раз мы теряли время и затем неожиданно снова его находили. Когда я впервые смог собрать круг, то стал первым, но затем Шарль опередил меня на половину десятой или десятую. Я просто не могу понять, как мы внезапно можем найти полсекунды на круге, а потом на следующем круге стать на полсекунды медленнее.

Обычно с полными баками мы медленнее, чем на одном быстром круге. Возможно, нашей машине помогают свежие шины. Посмотрим, как мы сможем беречь шины завтра, чтобы попробовать оставить «Ред Булл» позади, но надеюсь, борьба будет захватывающей», — заявил Сайнс после квалификации.

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