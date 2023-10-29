Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен, Алонсо и два пилота «Мерседеса» попали под расследование судей ГП Мексики

Ферстаппен, Алонсо и два пилота «Мерседеса» попали под расследование судей ГП Мексики
Аудио-версия:
Комментарии

Действия целого ряда гонщиков Формулы-1 попали под расследование со стороны стюардов Гран-при Мексики.

Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо и Джордж Расселл вызваны к судьям для разбирательств из-за их слишком медленного выезда с пит-лейна — голландец и британец блокировали гонщиков, находившихся позади них.

Льюис Хэмилтон и Логан Сарджент оказались под расследованием за то, что, возможно, недостаточно замедлились в зоне действия жёлтых флагов после вылета Алонсо в конце первого сегмента.

При этом Сарджент и Юки Цунода были замечены в обгонах других гонщиков в зоне действия жёлтых флагов.

Наконец, Расселл, Ландо Норрис и Гуаньюй Чжоу оказались под расследованием за то, что превысили максимально разрешённое время прохождение круга выезда из боксов или возвращения в них.

Материалы по теме
Ферстаппен рассказал о сложностях, помешавших ему завоевать поул на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android