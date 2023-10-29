Ферстаппен, Алонсо и два пилота «Мерседеса» попали под расследование судей ГП Мексики

Действия целого ряда гонщиков Формулы-1 попали под расследование со стороны стюардов Гран-при Мексики.

Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо и Джордж Расселл вызваны к судьям для разбирательств из-за их слишком медленного выезда с пит-лейна — голландец и британец блокировали гонщиков, находившихся позади них.

Льюис Хэмилтон и Логан Сарджент оказались под расследованием за то, что, возможно, недостаточно замедлились в зоне действия жёлтых флагов после вылета Алонсо в конце первого сегмента.

При этом Сарджент и Юки Цунода были замечены в обгонах других гонщиков в зоне действия жёлтых флагов.

Наконец, Расселл, Ландо Норрис и Гуаньюй Чжоу оказались под расследованием за то, что превысили максимально разрешённое время прохождение круга выезда из боксов или возвращения в них.