«У меня был странный оптимизм». Глава «Феррари» — о неожиданном успехе в квалификации

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр, подводя итоги квалификации Гран-при Мексики, первые два места в которой заняли его гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс, сказал, что секрет «Скудерии» в правильной работе с резиной. Французский специалист отметил, что в Мексике, где из-за разреженного воздуха машины теряют в прижимной силе, шины требуют особого обращения.

«После третьей тренировки у меня был странный оптимизм. У нас был сильный темп, но на быстром круге пилотам приходилось сбрасывать, так что мы не знали, выживем ли на третьем секторе. Дело в первую очередь в шинах. Если в начале круга будешь слишком жёстким с резиной, убьёшь к концу круга задние шины. Важен правильный баланс, — сказал Вассёр. — Наверное, преимущество в количестве свежих шин позволило гонщикам адаптироваться и понять, как атаковать на первой части круга. На длинных отрезках нам нужно будет подумать об охлаждении. Всем придётся беспокоиться о тормозах и двигателе».

Отметим, что в последний раз гонщики «Феррари» стартовали с первого ряда на прошлогоднем Гран-при Монако, который в условиях переменчивой погоды выиграл Серхио Перес.

Гран-при Мексики Формулы-1 стартует в воскресенье, 29 октября, в 23:00 по московскому времени. Позади Леклера и Сайнса стартует действующий чемпион Макс Ферстаппен, который разделит второй ряд с Даниэлем Риккардо из «Альфа Таури».