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Хэмилтон: управлять машиной было некоторым кошмаром, ей не нравится эта трасса

Хэмилтон: управлять машиной было некоторым кошмаром, ей не нравится эта трасса
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.

«У меня весь уикенд проблемы с машиной. Управлять ей было некоторым кошмаром. Ей не нравится эта трасса. Мы внесли хорошие изменения перед квалификацией, и я был намного более доволен машиной. Хотел бы я, чтобы мы сделали это ещё с утра.

Первый и второй сегменты смотрелись неплохо. Во втором сегменте второй круг был отличным, но эти машины просто на грани: иногда всё срабатывает, иногда — нет. Мне просто не удалось выжать больше. В идеальном мире я мог бы стать пятым, но не более.

В такой машине в гонке будет сложно. Тормоза перегреваются, нам будет сложно сражаться. Не знаю, какой окажется гонка, но она пойдёт по лезвию ножа", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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