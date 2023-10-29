Ферстаппен отреагировал на вызов к судьям за свои действия на пит-лейне

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал вызов к стюардам Гран-при Мексики за то, что он стоял на выезде с пит-лейна и невольно блокировал гонщиков, оказавшихся позади него. Голландец сослался на правило по максимальному времени прохождения кругов, из-за которого пилоты стремятся ещё на пит-лейне добиться хорошего положения на трассе относительно соседних гонщиков.

«Каждый пытается создать гандикап. Я увидел, что машина позади меня объехала пять автомобилей, а затем он попробовал пройти и меня, но я просто пытался создать разрыв на выезде с пит-лейна. По сути это делают все. Я весьма удивлён [вызову к судьям]. Думаю, в таком случае за создание помех нужно вызывать всех, потому что при новом правиле каждый едет по пит-лейну очень медленно. Не думаю, что я сделал что-то странное или плохое», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.