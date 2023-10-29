Лишённый места в Q3 Албон сомневается, что правда нарушил границы трассы

Пилот «Уильямса» Александр Албон прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Мексики. Албон изначально пробился в третий сегмент, однако его круг был аннулирован за срезку трассы.

«Я не думаю, что нарушение границ трассы имело место, однако я могу ошибаться. Для меня было похоже, что задние шины оставались на белой линии. Но ситуация такая, какая есть. Это действительно расстраивает, но ещё больше расстраивает нехватка темпа в квалификации.

Я был на четыре или пять десятых медленнее, чем в третеьй практике, потерял сцепление. Мне приходилось чуть ли не заниматься сбережением шин, чтобы они оставались «живыми» к третьему сектору. Переход от первой практики ко второй и от третьей к квалификации получился одинаковым — нужно это изучить. Мы ждём завтра — посмотрим, что сможем сделать", — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».