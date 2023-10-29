Норрис взял на себя вину за вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Мексики

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свои выступления в квалификации Гран-при Мексики, в которой он не смог выйти из первого из первого сегмента, в связи с тем, что первый быстрый круг он поставил на резине «медиум», но так и не улучшил своё время в конце сегмента из-за своей ошибки и жёлтых флагов, вызванных разворотом Фернандо Алонсо.

«Мне по какой-то причине сказали направиться в боксы, но темп был хорошим. Я просто совершил несколько ошибок на единственном круге, который у меня был. Разумеется, были и жёлтые флаги в конце из-за Фернандо. Поэтому да, я не собрал круг, когда был тот самый один предоставленный мне круг. Он ускользнул и на этом всё. Мы поговорим об этом позже, но у меня был один круг, и я его не проехал, так что это моя вина», — приводит слова Норриса после квалификации Crash.net.