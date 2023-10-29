Перес: не знаю, откуда появились «Феррари»!

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о выступлении на квалификации домашнего для него Гран-при Мексики, а также отметил успешное выступление «Феррари», пилоты которой будут стартовать с первого ряда стартовой решётки в воскресной гонки.

«Я не знаю, откуда взялись «Ферарри» — мы не ожидали, что они будут такими быстрыми. В целом, я прошёл чистый круг, и всё было нормально, но мне просто не хватило движения по прогрессии в квалификации, в которой я не полностью освоился, и это разочаровывает нас.

Отсутствие свежего комплекта резины в третьем сегменте было не идеальным, что доказало цену использования старых покрышек. Мы хотели быть на двух первых рядах, но мы всё же на пятой позиции, и многое может произойти завтра.

Мне необходимо обогнать четыре машины и всё что угодно может произойти в этом спорте. Это длинная гонка и путь до первого поворота достаточно большой. Мы знаем, что обгоны здесь могут быть затруднительными, но что-то может случиться, и я знаю, что за мной есть поддержка трибун», — приводит слова Переса пресс-релиз «Ред Булл».

Шарль Леклер начнёт воскресную гонку с поул-позиции, первый ряд стартового поля с ним разделит его напарник Карлос Сайнс.