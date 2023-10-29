По итогам квалификации Гран-при Мексики судьи вынесли три наказания

В ночь на 29 октября на трассе «Автодром имени братьев Родригес» прошла квалификация очередного этапа Формулы-1, Гран-при Мексики. По её итогам, Международная автомобильная федерация вынесла три наказания: два финансовых и одно на позиции на стартовой решётке.

Команда «Уильямс» была оштрафована в связи с небезопасно оставленным на пит-лейне домкратом. ФИА приняла решение наказать команду на € 20 тыс, из которых € 10 тыс — условно.

В свою очередь, американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент был оштрафован на 10 позиций в связи с обгоном во время режима «жёлтых флагов», однако этот штраф никак не повлияет на его позицию в гонке Гран-при Мексики, так как квалификацию он завершил на последнем месте. Помимо этого Сардженту было выписано два штрафных балла.

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу был оштрафован на € 500 за превышение скорости на пит-лейне. Отметим, что Чжоу передвигался со скоростью 84,1 км/ч, что превышает максимальное значение на 4,1 км/ч. Штрафов на позиции на стартовой решётке не последовало, и Чжоу начнёт гонку с 10-й позиции.