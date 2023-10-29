Расселл рассказал о неудачном эксперименте перед финальным кругом в квалификации

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о ходе квалификации Гран-при Мексики, в которой он занял восьмое место, рассказав, что пошло не по плану, а также прояснил задачи на гонку.

«Было немного обидно оказаться на восьмом месте, потому что мы демонстрировали признаки сильного темпа в определённые моменты, но не справились, когда это было важно. Сегодня нам не хватало последовательности — в каких-то моментах мы были сильны, в каких-то нет, так что картина была запутанной.

В последней попытке у нас был свежий комплект, и мы пытались попробовать что-то иное на прогревочном круге, но это не сработало, и резина не оказалась в оптимальном состоянии.

Говоря о гонке, будет тяжело стантоваться с восьмой позиции — необходимо работать с тормозами, в том числе, следить за температурой двигателя — всегда испытание. Мы приехали сюда с надеждой быть конкурентоспособными, и я надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в гонке, но это будет нелегко», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».