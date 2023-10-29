Стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Мексики Формулы-1 на «Автодроме имени братьев Родригес» в Мехико. Начало гонки запланировано на 23:00 мск.

Формула-1. Гран-при Мексики. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Карлос Сайнс («Феррари»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

5. Серхио Перес («Ред Булл»).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Джордж Расселл («Мерседес»).

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Эстебан Окон («Альпин»).

16. Кевин Магнуссен («Хаас»).

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

18. Ландо Норрис («Макларен»).

19. Юки Цунода («Альфа Таури»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Мексики.