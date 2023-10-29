Вольф: «Феррари» феноменально проехали 1-й сектор из-за правильного круга выезда

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, что пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс займут первый ряд на стартовой решётке в воскресенье по итогам квалификации Гран-при Мексики.

«Вы видите, что отрывы в порядке, но «Феррари» появились из ниоткуда. Суть заключается в правильном прохождении круга выезда. Буквально на 2-3 секунды медленнее или быстрее – и твое время на быстром круге может сильно измениться. Это почти не поддаётся учёту. Шины настолько хрупкие и лишь единицы доводят их до момента, когда они по-настоящему быстры.

«Феррари» здорово прошли из второго сегмента в третий. У них был фанатастический первый сектор, потому что они правильно провели круги выезда. Возможно, мы были излишне медленными, наши шины были немного холодными, и поэтому не удалось установить время. Мы говорим о небольшой разнице, всего две десятых», — сказал Вольф Sky Sports.

Напомним, пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл начнут гонку с 6-й и 8-й позиции, соответственно.