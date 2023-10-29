Босс «Альфа Ромео»: если мог бы, забрал бы Переса в команду завтра, он — топовый пилот

Руководитель «Альфа Ромео» Алессандро Алунни Брави признался, что пригласил бы мексиканского пилота Серхио Переса, который сейчас выступает за «Ред Булл» сразу же, как появилась бы такая возможность.

«Он один из топовых пилотов. Он наша опция, и если это зависело бы от меня, то я бы пригласил его в команду завтра. Он сильный, элитный пилот, и он — опция, но нам не стоит выгонять кого-либо.

Я чувствую рост мексиканского мотоспорта. У вас есть картинг, события на автодромах, хорошие спонсоры и Серхио Перес, который уже является героем и вдохновляет людей», — приводит слова Брави с пресс-конференции на Гран-при Мексики Record.

Напомним, в «Альфа Ромео» заключены контракты с Вальттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу до конца сезона-2025.