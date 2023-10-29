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ФИА изначально планировала проверить две машины на Гран-при США — Хэмилтона и Леклера

ФИА изначально планировала проверить две машины на Гран-при США — Хэмилтона и Леклера
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Технический директор ФИА Тим Госс сообщил, что изначально комиссия намеревалась проверить толщину досок скольжения только на двух машинах после гонки Гран-при США.

Примечательно, что ими оказались машины Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера, которые впоследствии были дисквалифицированы за нарушение.

«Мы выбрали две машины для проверки и осмотрели их. Проверка занимает некоторое время, и мы обнаружили нарушение правил, что вызвало у нас беспокойство. Мы хотели понять, носит ли проблема системный характер и связана ли она исключительно с этой гонкой.

Итак, мы решили выбрать ещё две машины, Ферстаппена и Норриса, и проверили их. После проверки стало понятно, что они не вышли за допустимый предел, и всё в порядке», — приводит слова Госса Sky Sports.

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