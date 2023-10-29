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В «Макларене» назвали причину, помешавшую Норрису в квалификации

В «Макларене» назвали причину, помешавшую Норрису в квалификации
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Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал провал британца Ландо Норриса в квалификации Гран-при Мексики. Напомним, Норрис стал только 19-м, не сумев пробиться во второй сегмент.

«У нас были сомнения касательно топливной системы, и её необходимо было проверить. Поэтому мы приняли решение загнать машину в боксы и потратить время на проверку, а затем подготовиться к финальной попытке на «софте», которая в любом случае стала бы решающей.

Итак, мы решили вместо того, чтобы идти на риск, а проблема вынуждала нас не использовать «софт», проявить осмотрительность и остановить машину», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Ранее Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Мексики.

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