Обновлённая стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

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Стала известна обновлённая стартовая решётка гонки Гран-при Мексики Формулы-1 на «Автодроме имени братьев Родригес» в Мехико с учётом штрафа с пит-лейна гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла. До получения штрафа канадец должен был стартовать 18-м.

Начало гонки запланировано на 23:00 мск.

Формула-1. Гран-при Мексики. Стартовая решётка:

1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Карлос Сайнс («Феррари»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»).

5. Серхио Перес («Ред Булл»).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Джордж Расселл («Мерседес»).

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Эстебан Окон («Альпин»).

16. Кевин Магнуссен («Хаас»).

17. Ландо Норрис («Макларен»).

18. Юки Цунода («Альфа Таури»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — начнёт с пит-лейна.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Мексики.