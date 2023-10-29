«Легкомысленно». Брандл — о словах Вольфа про дисквалификацию Хэмилтона в США

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл назвал «легкомысленным» высказывание Тото Вольфа о том, что он готов рискнуть дисквалификацией ради победы в гонке. По мнению бывшего гонщика Формулы-1, действия Льюиса Хэмилтона были намеренным шагом, выходящим за рамки регламента.

«Я думаю, что Тото говорит об этом легкомысленно. Тото и Льюис проделали очень хорошую работу в этот уикенд. Они сказали, что в этом нет ничего особенного, но посмотрите на других. Они, должно быть, тоже жульничали или что-то в этом роде», — приводит слова Брандла PlanetF1.

Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал в гонке Гран-при США на втором месте, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, но после гонки был дисквалифицирован в связи с недостаточно толстой доской скольжения, расположенной под болидом.