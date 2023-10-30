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Ферстаппен раскритиковал решение прервать Гран-при Мексики красным флагом

Ферстаппен раскритиковал решение прервать Гран-при Мексики красным флагом
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен решением прервать Гран-при Мексики красным флагом.

«Я видел, что машина немного горит, но всё уже устранено», — сказал Ферстаппен.

Напомним, гонка Гран-при Мексики, в настоящий момент проходящая в Мехико, остановлена после аварии Кевина Магнуссена из «Хааса».

Датчанин не справился с управлением на поребрике из-за поломки задней части подвески, после чего его на высокой скорости вынесло за пределы трассы, и он врезался в ограждение, сильно повредив машину.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Мексики.

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