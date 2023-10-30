Серхио Перес прокомментировал аварию на старте гонки Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал свой сход на старте домашней гонки, проходящей в настоящий момент в Мехико.

Напомним, Переса вынесло за пределы трассы в первом повороте после контакта с Шарлем Леклером из «Феррари».

«По правде говоря, я был настроен слишком оптимистично. Но пространство было, и если бы не пытался ухватиться за возможность, меня бы не было в Формуле-1.

Я не думал, что Леклер так глубоко войдёт в поворот, поскольку он был посередине, у него было мало места. Я видел это, но когда вы выходите на траекторию, то уже не можете тормозить. Я был впереди него в момент торможения и считал, что он не останется посередине. Это был гоночный инцидент, я пытался атаковать, и это закончилось неудачей», — приводит слова Переса ресурс FUnoAnalisiTecnica в соцсети X (ранее Twitter).