Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу своей победы на Гран-при Мексики.
«Это было невероятно! К сожалению, Чеко сошёл уже на первом круге, но болельщики остались — и это было потрясающе! Спасибо, — говорит голландец. — Это здорово. Мы стартовали третьими, знали, что у нас был темп, поэтому использовали отличную от других стратегию. И всё сработало», — сказал Ферстаппен после гонки.
Гран-при Мексики. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.
3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.
5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.
7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.
9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.
11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.
Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли.
Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1: