Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Мексики: Хэмилтон в 20 очках от Переса

По итогам Гран-при Мексики, 20-го этапа Формулы-1 2023 года, Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество относительно Серхио Переса до 251 очка. В борьбе за второе место общего зачёта Льюис Хэмилтон сократил своё отставание от Переса до 20 очков. На четвёртую позицию, опередив Алонсо по дополнительным показателям, вышел Сайнс, а следом за двумя испанцами по-прежнему идут Норрис и Леклер.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 491 очко.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 240.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 220.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 183.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 169.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 166.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 151.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов «Мерседес» и «Феррари» набрали равное количество очков — между ними по-прежнему 22 балла. «Макларен» существенно оторвался от «Астон Мартин», следом за ними «Альпин» и «Уильямс», а «Альфа Таури» усилиями Риккардо поднялась сразу на восьмую строчку!
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 731 очко.
2. «Мерседес» — 371.
3. «Феррари» — 349.
4. «Макларен» — 256.
5. «Астон Мартин» — 236.
6. «Альпин» — 101.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 16.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1: