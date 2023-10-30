Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Мексики: Хэмилтон в 20 очках от Переса

По итогам Гран-при Мексики, 20-го этапа Формулы-1 2023 года, Макс Ферстаппен увеличил своё преимущество относительно Серхио Переса до 251 очка. В борьбе за второе место общего зачёта Льюис Хэмилтон сократил своё отставание от Переса до 20 очков. На четвёртую позицию, опередив Алонсо по дополнительным показателям, вышел Сайнс, а следом за двумя испанцами по-прежнему идут Норрис и Леклер.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 491 очко.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 240.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 220.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 183.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 169.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 166.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 151.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 8.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов «Мерседес» и «Феррари» набрали равное количество очков — между ними по-прежнему 22 балла. «Макларен» существенно оторвался от «Астон Мартин», следом за ними «Альпин» и «Уильямс», а «Альфа Таури» усилиями Риккардо поднялась сразу на восьмую строчку!

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 731 очко.

2. «Мерседес» — 371.

3. «Феррари» — 349.

4. «Макларен» — 256.

5. «Астон Мартин» — 236.

6. «Альпин» — 101.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 16.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.

Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1: