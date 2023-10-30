Шарль Леклер отреагировал на освистывание болельщиками за аварию с Пересом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший третьим на Гран-при Мексики Формулы-1, прокомментировал стартовую аварию с Серхио Пересом, за которую перед подиумной церемонией его освистали болельщики.

«Так много свиста! Ребята, мне некуда было деваться. Я был между двумя «Ред Булл» и, к сожалению, коснулся машины Чеко, но мне некуда было деваться. Я повредил свою машину, а гонка Чеко на этом была завершена. Это гонки, жизнь, такое бывает. Мне жаль, что так вышло с Чеко. Разумеется, это вышло ненамеренно.

Мы после рестарта были на „харде“, а Льюис позади на „медиуме“, и они отлично справились с износом резины, потому и вышли вперёд», — заявил Леклер после финиша.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.

3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.

5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.

7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.

9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.

Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли.