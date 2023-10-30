Макс Ферстаппен одержал 51-ю победу в Формуле-1 и догнал Алена Проста

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен благодаря успеху на Гран-при Мексики Формулы-1 одержал 51-ю победу в карьере. По этому показателю голландец догнал четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста.
Впервые Ферстаппен стал победителем Гран-при в 2016 году, выиграв этап в Испании. В нынешнем сезоне голландец выиграл 16 из 19 прошедших гонок.
Рекордсменом по числу побед в Формуле-1 является семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.
Формула-1. Лучшие гонщики по числу побед:
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.
3. Себастьян Феттель (Германия) – 53.
4-5. Ален Прост (Француз) – 51.
4-5. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 51.
6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.
7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.
8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.
9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.
10-11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.
10-11. Ники Лауда (Австрия) — 25.