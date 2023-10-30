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Макс Ферстаппен одержал 51-ю победу в Формуле-1 и догнал Алена Проста

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен благодаря успеху на Гран-при Мексики Формулы-1 одержал 51-ю победу в карьере. По этому показателю голландец догнал четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста.

Впервые Ферстаппен стал победителем Гран-при в 2016 году, выиграв этап в Испании. В нынешнем сезоне голландец выиграл 16 из 19 прошедших гонок.

Рекордсменом по числу побед в Формуле-1 является семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон.

Формула-1. Лучшие гонщики по числу побед:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103.

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91.

3. Себастьян Феттель (Германия) – 53.

4-5. Ален Прост (Француз) – 51.

4-5. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 51.

6. Айртон Сенна (Бразилия) — 41.

7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32.

8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31.

9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27.

10-11. Джим Кларк (Великобритания) – 25.

10-11. Ники Лауда (Австрия) — 25.