На трибунах трассы в Мексике произошла драка. Зачинщику навсегда запретили посещать Ф-1

В социальных сетях появилось видео с дракой, случившейся во время Гран-при Мексики Формулы-1. По неизвестной причине один из болельщиков начал избивать двух поклонников «Феррари», на защиту которых встали остальные обитатели трибуны. В итоге зачинщика драки удалось нейтрализовать.

Позднее известный журналист Крис Медланд сообщил в своём «твиттере», что Формула-1 пожизненно запретила зачинщику драки посещать Гран-при.

Отметим, что, вероятнее всего, драка произошла ещё до старта воскресной гонки Гран-при Мексики. Соответственно инцидент не связан с аварией пилота «Ред Булл» Серхио Переса и представителя «Феррари» Шарля Леклера в первом повороте после старта. Из-за последствий столкновения Переса сошёл, а вот монегаск закончил гонку третьим.