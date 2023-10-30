Судьи объяснили, почему не наказали Цуноду и Пиастри за столкновение в конце ГП Мексики

Стюарды Гран-при Мексики не стали штрафовать Юки Цуноду и Оскара Пиастри за столкновение на 49-м круге. За 20 с небольшим кругов до финиша гонщики сражались за седьмое место, но столкнулись перед первым поворотом, после чего Юки Цунода вылетел с трассы и финишировал только 12-м.

Выслушав участников инцидента и изучив телеметрию с их машин, судьи ФИА обратили внимание, что гонщики начали поворачивать одновременно, причём Цунода начал вход в поворот в тот момент, когда Пиастри находился посередине трассы. В конце концов стюарды пришли к выводу, что ни одного из участников инцидента нельзя назвать в большей мере ответственным за столкновение.

Напомним, победу на Гран-при Мексики одержал Макс Ферстаппен — для голландца это уже 51-й успех в Формуле-1, по числу выигранных гонок он сравнялся с легендарным Аленом Простом. Второе место занял Льюис Хэмилтон, а третьим после столкновения с местным героем Серхио Пересом стал Шарль Леклер.