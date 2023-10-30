Риккардо отреагировал на финиш на седьмом месте на Гран-при Мексики

Гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Мексики.

«Много эмоций. Два старта на этой трассе… У тебя захватывает дыхание, ведь рывок до первого поворота такой длинный. На первом старте мы были четвёртым и остались четвёртыми — я был вполне доволен, ведь мы знаем, что у нашей машины лобовое сопротивление выше, чем у других.

Когда я увидел красный флаг, то знал, что, вероятно, это повредит нашей гонке. Мы были пятыми и потенциально могли остаться на этом месте. Затем стартовать на «харде», в то время как другие на «медиуме»… То, что я потерял лишь одну позицию, близко к наилучшему сценарию.

Борьба с «Мерседесом» в конце — признак большого уикенда для нас. После прошлого уикенда я мечтал о хорошем, и мы его получили", — приводит слова Риккардо Sky Sports.