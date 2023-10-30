Леклер сохранил третье место на Гран-при Мексики после расследования стюардов

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 не стали наказывать Шарля Лелкера и его команду «Феррари» за езду с повреждённым передним антикрылом на первых кругах гонки. После столкновения с Серхио Пересом на болиде Леклера шаталась левая торцевая пластина, которая отлетела через несколько кругов и вызвала появление виртуального сейфти-кара.

Во время слушаний со стюардами представитель «Феррари» рассказал, что поначалу в команде считали, что пластина точно не отлетит. На третьем круге в «Феррари» заметили, что ситуация ухудшается, но когда они уже почти решили позвать Леклера в боксы, пластина отлетела.

Судьи со своей стороны отметили, что начиная с октября 2022 года официально закреплено, что потеря антикрылом торцевой пластины не приводит к тому, что конфигурация машины начинает считаться «небезопасной».

Соответственно, стюарды не нашли оснований для штрафа Леклера или «Феррари».