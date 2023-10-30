Валттери Боттас оштрафован за столкновение с Лэнсом Строллом

Судьи Гран-при Мексики Формулы-1 завершили расследование столкновения между пилотом «Альфа Ромео» Валттери Боттасом и представителем «Астон Мартин» Лэнсом Строллом на финальных кругах гонки. Финн признан виновным в аварии.

В своём решении стюарды отметили, что Строллу удалось успешно провести обгон в 13-м повороте, но на выходе из него Боттас сначала оказался слишком широко, а при попытке вернуться на гоночную траекторию столкнулся с болидом Стролла, который уже был впереди. Соответственно, судьи решили, что Боттас несёт преимущественную ответственность за столкновение.

Валттери присудили пять штрафных секунд и два штрафных балла. С учётом штрафа Боттас потерял 14-е место в итоговом протоколе Гран-при Мексики, пропустив вперёд своего партнёра по команде Гуаньюя Чжоу.