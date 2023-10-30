Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1 по победам за один сезон

29 октября состоялась гонка 20-го этапа Формулы-1 Гран-при Мексики, победителем которой стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Победа на Гран-при Мексики стала для Ферстаппена, досрочно выигравшего нынешний чемпионат, 16-й в сезоне. Таким образом, голландец улучшил собственный рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году.

Также трёхкратному чемпиону мира Ферстаппену удалось одержать 51-ю победу в карьере.

Материалы по теме Макс Ферстаппен одержал 51-ю победу в Формуле-1 и догнал Алена Проста

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.

3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.

5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.

7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.

9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.

Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли.