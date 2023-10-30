Расселл раскрыл причину того, что он резко потерял темп под финиш гонки Гран-при Мексики

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил удовлетворение своим выступлением на Гран-при Мексики, объяснив, почему он резко потерял темп незадолго до финиша гонки.

«У меня были действительно хорошие ощущения от пилотирования, темп был отменным, так что этот уикенд определённо принёс позитив. Я ехал прямо за Карлосом, желая совершить обгон, когда у меня перегрелись тормоза. Мы были обеспокоены тем, как бы добраться до финиша, поэтому пришлось сбавить обороты. И именно в этот момент у меня полностью упала температура шин, и мне не удалось вернуть их в нужное русло. Последние 20 кругов я ехал словно по льду, так что я рад, что мне удалось финишировать на шестом месте.

Это был ещё один трудный для нас уикенд, но машина работала хорошо. Нам просто нужно провести несколько чистых уикендов и продемонстрировать стабильность. Я уверен, что мы добьёмся этого. С нетерпением жду поездки в Бразилию и надеюсь, что там мы тоже покажем хороший темп и сможем побороться за подиум», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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