Альберт Фабрега: не хочу верить слухам, которые мне рассказали сейчас в паддоке. Нет

Известный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега вскоре после окончания Гран-при Мексики разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил, что отказывается верить в дошедшие до него слухи, не уточнив, правда, в какие.

«Я не хочу верить слухам, которые мне рассказали сейчас в паддоке. Нет», — написал Фабрега.

Напомним, победу на минувшем Гран-при Мексики одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его товарищ по команде Серхио Перес попал в аварию на старте гонки и продолжить её уже не смог. Вторым был Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а топ-3 замкнул Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Напомним, Переса вынесло за пределы трассы в первом повороте после контакта как раз с Шарлем.

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